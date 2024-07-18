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Новая статья: Обзор HIPER LES-1200: компактный ИБП с LiFePO4-аккумуляторами Недорогой ...

Новая статья: Обзор HIPER LES-1200: компактный ИБП с LiFePO4-аккумуляторами Недорогой ...

Новая статья: Обзор HIPER LES-1200: компактный ИБП с LiFePO4-аккумуляторамиНедорогой и миниатюрный ИБП предназначен для защиты офисных ПК и оснащен батареей литий-железо-фосфатных ячеек, которые превосходят по сроку службы привычные свинцово-кислотные АКБ источник#Обзор.

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