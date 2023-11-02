Штормовое предупреждение объявили в Приморье

В связи со смещением активного южного циклона к побережью Приморского края, во Владивостоке и на большей территории в период 6–7 ноября ожидаются сильные осадки смешанного характера (дождь, дождь переходящий в снег, снег) с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, 7-19 мм при снеге, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Примгидромет.