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SUSANIN

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Баскетболисты Удмуртии обыграли команду Татарстана на Спартакиаде народов 

Баскетболисты Удмуртии обыграли команду Татарстана на Спартакиаде народов 

Екатеринбург. Свердловская область. Сборная Удмуртии одержала победу над командой Республики Татарстан в рамках Спартакиады народов России (18+).

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