Российские активы и скупка краденого в ломбарде

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Только полная и безоговорочная победа РФ над украми , по законам войны овладение всей территории и возврат своих исконных исторических земель с освобождением всего русскоязычного населения. И желательно по первой схеме более скорая по срокам , поскольку ещё нужно и Прибалтику очистить . Но там привлечь для спец операций корейцев и белорусов , и возможно опробовать в деле Китай и частично малые подразделения союзников из БРИКС . А уж как , насильственно с загран отрядами страны СНГ . Ну и возможность применения ЯО , но сначала имитационные для острастки и крупные ракеты стратегического назначения .