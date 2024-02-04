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Российские активы и скупка краденого в ломбарде

Все знают такую штуку, как «пять стадий принятия неизбежного».И сейчас, когда уже всем (кроме самых упоротых и зомбированных дурачков) стало очевидно, что Россия неизбежно побеждает на украине, некоторые всё ещё находятся на стадиях «отрицание» и «торг».

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Только полная и безоговорочная победа РФ над украми , по законам войны  овладение всей территории и возврат своих исконных исторических  земель с освобождением всего русскоязычного населения.  И желательно по первой схеме более скорая по срокам , поскольку ещё нужно и Прибалтику очистить . Но там привлечь для спец операций корейцев и белорусов , и возможно опробовать в деле Китай и частично малые подразделения союзников из БРИКС . А уж как , насильственно с загран отрядами страны СНГ . Ну и возможность применения ЯО , но сначала имитационные для острастки и крупные ракеты стратегического назначения .
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12 час.
Lora Некрасова
Есть такая пословица - вор у вора дубинку украл. Именно этим сейчас и занимаются западные воры наших активов.
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10 час.

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