Минус пять тысяч танков и бронемашин — на Западе подсчитывают потери ВСУ

В числе российских трофеев есть и современные натовские образцы Константин Ольшанский На фото: трофейная военная техника ВСУ (Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) ВСУ безвозвратно потеряли почти 5000 единиц бронетехники, подсчитали нидерландские военные эксперты из проекта Oryx, Более 3200 были уничтожены на поле боя, еще около тысячи затрофеены русскими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии