БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Минус пять тысяч танков и бронемашин — на Западе подсчитывают потери ВСУ

Минус пять тысяч танков и бронемашин — на Западе подсчитывают потери ВСУ

В числе российских трофеев есть и современные натовские образцы Константин Ольшанский На фото: трофейная военная техника ВСУ (Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) ВСУ безвозвратно потеряли почти 5000 единиц бронетехники, подсчитали нидерландские военные эксперты из проекта Oryx, Более 3200 были уничтожены на поле боя, еще около тысячи затрофеены русскими.

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Комментарии
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А Кудасов
И всё-таки не мешало бы привести цифры для сравнения. Но, как обычно, оных нет.
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