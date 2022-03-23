Отношения между ЕС и Китаем сталкиваются с новым «определяющим моментом» на фоне конфликта в Украине

Год назад члены Комитета по политике и безопасности Европейского союза, а также члены европейского и национального парламентов, многочисленные исследователи и аналитические центры получили запреты на поездки и ведение бизнеса со стороны Китая.
Год назад члены Комитета по политике и безопасности Европейского союза, а также члены европейского и национального парламентов, многочисленные исследователи и аналитические центры получили запреты на поездки и ведение бизнеса со стороны Китая.
Свежие комментарии