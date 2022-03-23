Наш потерянный мир

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    Поляки- вояки... Да кто только их не бил.. Армия Лукашенко просто разгонит  войско польское ссаными тряпками.Бросок на Брест и...
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Отношения между ЕС и Китаем сталкиваются с новым «определяющим моментом» на фоне конфликта в Украине

Отношения между ЕС и Китаем сталкиваются с новым «определяющим моментом» на фоне конфликта в Украине

Год назад члены Комитета по политике и безопасности Европейского союза, а также члены европейского и национального парламентов, многочисленные исследователи и аналитические центры получили запреты на поездки и ведение бизнеса со стороны Китая.

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