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Фармпром России - новости и события

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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

PharmPRO-2025: как изменилась стратегия продаж в фарме

PharmPRO-2025: как изменилась стратегия продаж в фарме

Технологии продаж в новых экономических условиях стали ключевой темой сессии «Доверие и мультиканальность как ключи к росту рентабельности в продвижении ЛП и БАД» в рамках XIV Международного фармацевтического форума PharmPRO.

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