PharmPRO-2025: как изменилась стратегия продаж в фарме

Технологии продаж в новых экономических условиях стали ключевой темой сессии «Доверие и мультиканальность как ключи к росту рентабельности в продвижении ЛП и БАД» в рамках XIV Международного фармацевтического форума PharmPRO.
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