В Петербурге на соцрекламу многодетных семей будут выделять гранты

Информационная поддержка поможет реализации демографической политики Депутаты петербургского ЗакСа Всеволод Беликов, Павел Иткин, Павел Крупник, Андрей Малков и Денис Четырбок выступили с инициативой выделять финансовую помощь в виде грантов на социальную рекламу, формирующую положительный образ многодетных семей, рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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