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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Жулин: «Рад, что наш министр спорта готов помочь нашим фигуристам. Это говорит о том, что страна радеет за своих спортсменов»

Заслуженный тренер РФ Александр Жулин раскритиковал ISU за недопуск к международным соревнованиям Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина.

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