Я устала всю семью тянуть на себе

Людмила Петрухина

А почему бы не развестись, оставить мужу 2- х детей, платить алименты, стать воскресной мамой, мамой праздником. А самой уехать к своим родным. Плохо будет мужу с двумя детьми на 35 тыс. + 33% алиментов до совершеннолетия старшего, а это три года ,и потом 25% на младшего. Либо сидеть на попе ровно и терпеть мужа.