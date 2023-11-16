ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Я устала всю семью тянуть на себе

Я устала всю семью тянуть на себе

Я еще молодая, симпатичная, умная женщина, имею руководящую должность в крупной компании. В браке 16 лет, двое прекрасных мальчишек: 15 лет и 6 лет.

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Комментарии
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Людмила Петрухина
А почему бы не развестись, оставить мужу 2- х детей, платить алименты, стать  воскресной мамой, мамой праздником. А самой уехать к своим родным. Плохо будет мужу с двумя детьми на 35 тыс. + 33% алиментов до совершеннолетия старшего, а это три года ,и потом 25% на младшего. Либо сидеть на попе ровно и терпеть мужа.
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Виктор Белогорцев
не стращай, дети его любят, он для них самый главный человек на свете, в отличии от бабы три мужика на 70 кусков запросто проживут
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12 час.
Элина Морозова
Пусть берет на себя домашнее хозяйство, раз добытчиком быть не хочет.
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