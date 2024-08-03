республика Татарстан, г. Лаишево

в 3,5 км от города Лаишево, по лесной дороге, можно добраться до весьма живописного берега реки Кама - носящего название "Белые горы" Здесь самое широкое место Камы, фактически - ее устье, здесь она впадает в Волгу.
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