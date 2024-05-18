Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Юрко и Олег освободители, или... пацаны, держитесь...

Юрко и Олег освободители, или... пацаны, держитесь...

    Просто напомню 2022 год — Мы благодарны Российской Федерации за помощь, но строить свою страну мы будем сами.

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Комментарии
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людмила бер
Хотя!!! Наверно я бы тоже обиделась....
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5 час.
Galina Bobryasheva
Согласна, Люда! Я тоже видела разное, но и видела как люди сидели в застенках СБУ по несколько лет и не сдавались! Потом их по обмену забрали на нашу территорию и они сражаются на Донбассе за право жить с Россией. Таких уважаю, а халявщиков и приспособленцев сама ненавижу. Видимо, гладко все не бывает в такой сложной ситуации и действительно должно пройти время, чтобы все устаканилось!
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5 час.
Александр Третьяк
Сколько же развелось всяких БЛОХеров вот и создать батальон из них ,а то только пиз..ть умеют
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1 час.

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