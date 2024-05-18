Юрко и Олег освободители, или... пацаны, держитесь...

Galina Bobryasheva

Согласна, Люда! Я тоже видела разное, но и видела как люди сидели в застенках СБУ по несколько лет и не сдавались! Потом их по обмену забрали на нашу территорию и они сражаются на Донбассе за право жить с Россией. Таких уважаю, а халявщиков и приспособленцев сама ненавижу. Видимо, гладко все не бывает в такой сложной ситуации и действительно должно пройти время, чтобы все устаканилось!