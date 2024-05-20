Вышел трейлер первого реалити-шоу по мотивам сериала «Клиника счастья»

Специалисты помогут спасти отношения и семью за три дня. Кадр из шоу «Клиника счастья. Реалити» онлайн-кинотеатр KIONВышел официальный трейлер реалити-шоу по мотивам сериала «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли.
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