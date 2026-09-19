Почему на Михайлово чудо запрещено работать

У тех, кто интересуется древними традициями возникает вопрос, почему на Михайлово чудо боялись работать? Рассказываем, какой наказанием грозило нарушение запрета, какие ещё запреты действовали 19 сентября и что предсказывали приметы.
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