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Пронедра

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Почему на Михайлово чудо запрещено работать

Почему на Михайлово чудо запрещено работать

У тех, кто интересуется древними традициями возникает вопрос, почему на Михайлово чудо боялись работать? Рассказываем, какой наказанием грозило нарушение запрета, какие ещё запреты действовали 19 сентября и что предсказывали приметы.

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