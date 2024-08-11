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Ученые пытаются выяснить, живем ли мы в симуляции

Ученые пытаются выяснить, живем ли мы в симуляции

До конца подтвердить или опровергнуть теорию пока невозможно.Специалисты из Калифорнийского политехнического университета приступили к проведению экспериментов, чтобы проверить предположение о том, что наш мир — это компьютерная симуляция.

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