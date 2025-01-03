Деймон Хилл: Мы с Шумахером ненавидели друг друга на трассе

Деймон Хилл: Мы с Шумахером ненавидели друг друга на трассеФ1Чемпион мира Формулы 1 1996 года Деймон Хилл рассказал о непростых отношениях с Михаэлем Шумахером, вспоминая их легендарные сражения на трассе.