Деймон Хилл: Мы с Шумахером ненавидели друг друга на трассе

Деймон Хилл: Мы с Шумахером ненавидели друг друга на трассеФ1Чемпион мира Формулы 1 1996 года Деймон Хилл рассказал о непростых отношениях с Михаэлем Шумахером, вспоминая их легендарные сражения на трассе.
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