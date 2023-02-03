На трассе Челябинск-Екатеринбург ночью опрокинулся грузовик. Водитель погиб.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины случившегося. Авария со смертельным исходом произошла глубокой ночью в Сосновском районе Челябинской области.
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