ЕС Увеличил Отбор Газа: Запасы Остаются Выше Среднего на 70%

Отбор газа в ЕС ускорился, запасы достигли 70%, что выше среднего уровня. Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен подчеркнула контакты с ЕС, Молдовой и Украиной по поводу прекращения транзита российского газа через Украину.
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