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В России подорожают напитки в алюминиевых банках

В России подорожают напитки в алюминиевых банках

Производитель упаковки намерен повысить на нее цену Группа "Арнест", выкупившая три завода по выпуску алюминиевых банок у американской Ball Corporation в России, повысит цены на упаковку из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода.

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