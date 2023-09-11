В России подорожают напитки в алюминиевых банках

Производитель упаковки намерен повысить на нее цену Группа "Арнест", выкупившая три завода по выпуску алюминиевых банок у американской Ball Corporation в России, повысит цены на упаковку из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода.
Производитель упаковки намерен повысить на нее цену Группа "Арнест", выкупившая три завода по выпуску алюминиевых банок у американской Ball Corporation в России, повысит цены на упаковку из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода.
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