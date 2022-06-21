Мировое обозрение

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США признались в нарушении конвенции о биологическом оружии

США признались в нарушении конвенции о биологическом оружии

Согласно конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, каждая страна должна ежегодно направлять в ООН отчет о соблюдении условий этого соглашения.

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