США признались в нарушении конвенции о биологическом оружии

Согласно конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, каждая страна должна ежегодно направлять в ООН отчет о соблюдении условий этого соглашения.
Согласно конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, каждая страна должна ежегодно направлять в ООН отчет о соблюдении условий этого соглашения.
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