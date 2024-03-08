Рост внешней торговли Китая находится на прочной основе

Правительство уверено, что сможет поддерживать прочные основы внешней торговли Китая, поскольку экспорт поднимается по цепочке создания стоимости, а рынок импорта открывает большие возможности в условиях сложной глобальной экономической ситуации и неопределенности, заявил 6 марта министр торговли Ванг Вэньтао (Wang Wentao).
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