Метеорологическая весна придет в Рязнь 15 марта

Это значит, что среднесуточная температура начнет превышать нулевую отметку. При этом ночные заморозки еще возможны, причем они в этом году могут быть достаточно сильными - в том числе из-за вторжений арктического воздуха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии