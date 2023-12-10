Гол и передача Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Каролину»

«Ванкувер» на домашней арене обыграл «Каролину», Илья Михеев набрал два очка. Ранним утром 10 декабря в Ванкувере прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Каролину Харрикейнз».
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