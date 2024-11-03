Политолог Лихтман предсказал победу Камалы Харрис на выборах: «Белые парни вымирают»

ВАШИНГТОН, 3 ноября, ФедералПресс. Американский историк и политолог Алан Лихтман, известный своими точными прогнозами на президентские выборы, заявил, что считает Камалу Харрис кандидатом, способным занять пост президента США.
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