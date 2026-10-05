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Царьград

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В Армении пьяные мужчины расстреляли двух патрульных полицейских

В Армении пьяные мужчины расстреляли двух патрульных полицейских

В Котайской области Армении водитель Hyundai открыл стрельбу по патрульным, отказавшись остановиться по их требованию, в результате чего двое полицейских получили огнестрельные ранения и были госпитализированы без угрозы для жизни.

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