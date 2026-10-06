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Царьград

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«Немедленно отменить»: в Госдуме раскритиковали патрули учителей в подворотнях Россоши

«Немедленно отменить»: в Госдуме раскритиковали патрули учителей в подворотнях Россоши

Останина призвала не перекладывать на учителей обязанности полиции по патрулированию улиц.Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина потребовала отменить решение о вечерних патрулях для учителей в воронежской Россоши.

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