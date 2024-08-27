Процесс будет долгим и мучительным: что осложнило развод Лопес и Аффлека

Участие Мэтта Деймона еще больше запутало всю историю. Дженнифер Лопес предстоит непростой развод LEGION-MEDIAЧаще всего разводы звезд становятся особенно непростыми и сопровождаются бурными «разборками» из-за того, что супруги со скандалами делят опеку над своими детьми.
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