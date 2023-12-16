16 декабря Весов ждет магия искусства!

Дорогие Весы, этот день обещает быть волшебным для вашего культурного и духовного обогащения. Под влиянием соединения Венеры и Юпитера, ваше внутреннее вдохновение достигает апогея, открывая перед вами двери в мир искусства и красоты.
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