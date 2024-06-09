Иэн Маккеллен готов сыграть Гэндальфа в новом фильме по «Властелину колец». Но с условиемАктер Иэн Маккеллен (Ian McKellen), исполнивший роль Гэндальфа в трилогии Питера Джексона (Peter Jackson), намекнул на свое возвращение к роли волшебника.
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