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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Иэн Маккеллен готов сыграть Гэндальфа в новом фильме по «Властелину колец». ...

Иэн Маккеллен готов сыграть Гэндальфа в новом фильме по «Властелину колец». ...

Иэн Маккеллен готов сыграть Гэндальфа в новом фильме по «Властелину колец». Но с условиемАктер Иэн Маккеллен (Ian McKellen), исполнивший роль Гэндальфа в трилогии Питера Джексона (Peter Jackson), намекнул на свое возвращение к роли волшебника.

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