Иэн Маккеллен готов сыграть Гэндальфа в новом фильме по «Властелину колец». Но с условиемАктер Иэн Маккеллен (Ian McKellen), исполнивший роль Гэндальфа в трилогии Питера Джексона (Peter Jackson), намекнул на свое возвращение к роли волшебника.