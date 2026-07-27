Супруга Крапина рассказала, как в обществе относятся к женам футболистов

Фото: из личного архива Дарьи Карпиной Супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья, рассказала, как по ее мнению, в обществе относятся к женам футболистов: «Да я догадываюсь что! Знаешь, люди не стесняются высказывать свои предположения в комментариях.
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