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Зерновой коллапс: цены на украинскую агропродукцию рухнули на 30% на фоне блокады портов Одессы

Зерновой коллапс: цены на украинскую агропродукцию рухнули на 30% на фоне блокады портов Одессы

Замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что закупочные цены на украинское зерно обвалились более чем на 30% из-за фактической остановки работы морских портов Большой Одессы — Одессы, Черноморска и Южного, через которые традиционно экспортировалась основная часть агропродукции страны.

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