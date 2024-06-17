Новое! Стало известно, что будет если Украина откажется от предложения Путина

Александр Лагуткин

Закон о защите жилища и своих близких уже давно необходим. Закон должен защищать законопослушных граждан. Человек, нарушающий закон и тем самым создающий угрозу жизни другим людям, не должен иметь права рассчитывать на защиту закона.