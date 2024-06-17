ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Что будет может сказать только В.В. Путин. Доверяю только Президенту и А.Р. Белоусову.Новое! Стало изве...
  • Татьяна Бутова
    Слава Любовь Степановне и таким как она "бабулям". Некоторые люди предпочитают по ТВ болтать и болтать, расхваливая с...Святая женщина! Б...
  • Татьяна Бутова
    Герой наш парень. Молюсь за его душу. Низкий поклон родителям за такого Героя.Как безобразно автор написал  нем. Ни и...У солдата не оста...

Новое! Стало известно, что будет если Украина откажется от предложения Путина

Новое! Стало известно, что будет если Украина откажется от предложения Путина

Следующие наши условия мира будут более жесткие и сложные, - директор СВР РФ Нарышкин. Ранее писали: Крупная атака на металлургический завод: обломки упали на частный секторВСУ попытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат тремя БПЛА, сообщает Mash.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Лагуткин
Закон о защите жилища и своих близких уже давно необходим.  Закон должен защищать законопослушных граждан.  Человек, нарушающий закон и  тем самым создающий угрозу жизни другим людям, не должен иметь права рассчитывать на защиту закона.
Ответить
18 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Что будет может сказать только В.В. Путин. Доверяю только Президенту и А.Р. Белоусову.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх