Новое! Стало известно, что будет если Украина откажется от предложения Путина

Следующие наши условия мира будут более жесткие и сложные, - директор СВР РФ Нарышкин. Ранее писали: Крупная атака на металлургический завод: обломки упали на частный секторВСУ попытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат тремя БПЛА, сообщает Mash.
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