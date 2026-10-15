С началом отопительного сезона важно следить за влажностью воздуха в квартире, поскольку её недостаток или избыток могут негативно влиять на состояние жилья, рассказал RT заведующий лабораторией РТУ МИРЭА Арсений Буряков.
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