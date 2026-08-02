Доктор медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан Эдуард Якупов отмечает, что привычный 24‑часовой ритм не универсален: по данным современных исследований, индивидуальные биологические ритмы человека могут немного отличаться от общепринятых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии