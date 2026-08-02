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ГТРК Татарстан

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24 часа — не догма: врач о реальных ритмах человека и возвращении в режим

24 часа — не догма: врач о реальных ритмах человека и возвращении в режим

Доктор медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан Эдуард Якупов отмечает, что привычный 24‑часовой ритм не универсален: по данным современных исследований, индивидуальные биологические ритмы человека могут немного отличаться от общепринятых.

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