Материнский капитал только для граждан России: Поправки подписаны Путиным. Президент России Владимир Путин окончательно утвердил поправки, согласно которым только граждане страны имеют право на материнский капитал при рождении третьего ребёнка.
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