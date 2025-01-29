В феврале в Diablo 4 начнется событие “Лунное пробуждение” Долгожданное небесн...

В феврале в Diablo 4 начнется событие “Лунное пробуждение”Долгожданное небесное приключение снова доступно! С 21:00 МСК 4 февраля до 21:00 МСК 18 февраля игроки и в сезонном, и в вечном игровом мире смогут отпраздновать временное событие “Лунное пробуждение” в лучах ночного светила.
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