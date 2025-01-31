Осталось 15 лет: Мир уйдёт под воду. Учёные заявили о неприятном открытии

АндрейБорков

Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучались вы с иксами, запутались в нулях. Сидите разлагаете молекулы на атомы, забыв что разлагается картофель на полях. Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь и корни извлекаете по десять раз на дню, ох вы там добалуетесь, ох вы до извлекаетесь..... (Владимир Семенович Высоцкий, песня "Товарищи ученые").