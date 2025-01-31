Учёные заявили об очень неприятном открытии: по их версии, нам осталось всего 15 лет до начала необратимых изменений на планете.
Осталось 15 лет: Мир уйдёт под воду. Учёные заявили о неприятном открытии
Комментарии
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АндрейБорков
Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучались вы с иксами, запутались в нулях. Сидите разлагаете молекулы на атомы, забыв что разлагается картофель на полях. Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь и корни извлекаете по десять раз на дню, ох вы там добалуетесь, ох вы до извлекаетесь..... (Владимир Семенович Высоцкий, песня "Товарищи ученые").
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18 час.
Э
Эмма
😄👍🏻💯‼️
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18 час.
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