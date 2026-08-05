На улице Нижние Мневники закончилось строительство торгового центра

На улице Нижние Мневники, 20 завершено строительство торгового центра с террасой на крыше. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.
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