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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хосе Альварадо дважды перехватил у Леброна Джеймса в своем стиле

Хосе Альварадо дважды перехватил у Леброна Джеймса в своем стиле

Разыгрывающий «Нового Орлеана» прятался в углу, когда «Лейкерс» вводили мяч в игру из-за лицевой, после чего догонял Джеймса и выбивал мяч из-за спины.

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