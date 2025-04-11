Новая машина для обработки ВПП начала работу в аэропорту Иркутска

Иркутский аэропорт приобрел новую высокотехнологичную машину на базе КамАЗ-6520 для обработки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов противогололедными реагентами, что значительно повышает безопасность полетов, особенно в весенне-осенний период.