Mash: Александр Невзоров* тайно продает пентхаус в России за 45,5 млн рублей (ФОТО)

СМИ стало известно о решении Александра Невзорова* продать свою недвижимость в России. Пентхаус журналиста оказался выставленным на продаже, известна и сумма, за которую Невзоров* готов избавиться от дома.
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