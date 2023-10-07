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Виралайф

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Mash: Александр Невзоров* тайно продает пентхаус в России за 45,5 млн рублей (ФОТО)

Mash: Александр Невзоров* тайно продает пентхаус в России за 45,5 млн рублей (ФОТО)

СМИ стало известно о решении Александра Невзорова* продать свою недвижимость в России. Пентхаус журналиста оказался выставленным на продаже, известна и сумма, за которую Невзоров* готов избавиться от дома.

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