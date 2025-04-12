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Пятый канал

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«На съемках мне не до секса»: Бородина разоткровенничалась на постельные темы

«На съемках мне не до секса»: Бородина разоткровенничалась на постельные темы

Экс-ведущая «Дом-2» Ксения Бородина разоткровенничалась на астрологическом шоу в сети настолько, что обсудила с ведущими (и с тысячами зрителей) даже интимные отношения с женихом — блогером Николаем Сердюковым.

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