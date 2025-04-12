«На съемках мне не до секса»: Бородина разоткровенничалась на постельные темы

Экс-ведущая «Дом-2» Ксения Бородина разоткровенничалась на астрологическом шоу в сети настолько, что обсудила с ведущими (и с тысячами зрителей) даже интимные отношения с женихом — блогером Николаем Сердюковым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии