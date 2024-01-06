Крупнейшие сделки 2023 года в мире

Объем слияний и поглощений в мире в 2023 году может стать минимальным за последние десять лет. Деньги на поглощения были в основном у компаний из США — борьба шла за нефтяные месторождения и перспективные медицинские препаратыФото: Andrew Burton / Getty Image Глобальный рынок слияний и поглощений в 2023 году ставит один антирекорд за другим.