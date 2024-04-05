Интересная жизнь с Vera Star После чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле" прошло почти две недели.
"До дома доехал в дичайшем ужасе. Было страшно": Взгляд таджика, киргиза и узбека на жизнь в Москве после теракта
Комментарии
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Юрий Белов
И что? Вопрос-то не в этом вообще. Почему в Белоруссии чистота кругом, такси работает, строительство полным ходом и как-то без мигрантов обходятся? Я к тому, надо просто узнать у батьки Лукашенко, как ему это удаётся? Этот факт разбивает в пыль утверждения заинтересованных лиц о "незаменимости" этих специалистов. Пусть едут домой свою страну поднимать! Она у них в упадке во многом благодаря тому, что в своё время поубивали и выжили всех русских. По сеньке и шапка!😬
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57 мин.
Александр Рус
все ишачье стадо пинками из страны!
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36 мин.
В
Василий
В советское время, работая на заводе, для выполнения плана, особенно в конце года - первая неделя часов по 8, а остальные по 12, и практически без выходных. Тоже примерно столько набегало, правда был стимул.
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35 мин.
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