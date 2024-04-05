Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Робинзон Робинзонов
    Среди коммунистов, в СССР, народ был нищим, а у руководящей парт номенклатуры всё было своё, государство в государств...«Убили и убили, а...
  • Владимир
    Среди коммунистов были долларовые миллиардеры и нищий народ? А у вас какая демагогия? Народ должен быть нищим, а всё ...«Убили и убили, а...
  • Робинзон Робинзонов
    Несомненно быдло и коммунисты нам это наглядно показывали все 74 года красной чумы. Человек, способный думать, никак ...«Убили и убили, а...

"До дома доехал в дичайшем ужасе. Было страшно": Взгляд таджика, киргиза и узбека на жизнь в Москве после теракта

"До дома доехал в дичайшем ужасе. Было страшно": Взгляд таджика, киргиза и узбека на жизнь в Москве после теракта

Интересная жизнь с Vera Star После чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле" прошло почти две недели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Белов
И что? Вопрос-то не в этом вообще. Почему в Белоруссии чистота кругом, такси работает, строительство полным ходом и как-то без мигрантов обходятся? Я к тому, надо просто узнать у батьки Лукашенко, как ему это удаётся? Этот факт разбивает в пыль утверждения заинтересованных лиц о &quot;незаменимости&quot; этих специалистов. Пусть едут домой свою страну поднимать! Она у них в упадке во многом благодаря тому, что в своё время поубивали и выжили всех русских. По сеньке и шапка!😬
Ответить
57 мин.
Александр Рус
все ишачье стадо пинками из страны!
Ответить
36 мин.
В
Василий
В советское время, работая на заводе, для выполнения плана, особенно в конце года - первая неделя часов по 8, а остальные по 12, и практически без выходных. Тоже примерно столько набегало, правда был стимул.
Ответить
35 мин.

Картина дня

наверх