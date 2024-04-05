"До дома доехал в дичайшем ужасе. Было страшно": Взгляд таджика, киргиза и узбека на жизнь в Москве после теракта

Юрий Белов

И что? Вопрос-то не в этом вообще. Почему в Белоруссии чистота кругом, такси работает, строительство полным ходом и как-то без мигрантов обходятся? Я к тому, надо просто узнать у батьки Лукашенко, как ему это удаётся? Этот факт разбивает в пыль утверждения заинтересованных лиц о "незаменимости" этих специалистов. Пусть едут домой свою страну поднимать! Она у них в упадке во многом благодаря тому, что в своё время поубивали и выжили всех русских. По сеньке и шапка!😬