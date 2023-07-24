Ограничение экспорта бензина: власти России выступили против серого рынка и всплесков цен Наталья МарковаМинистерство энергетики России активно обсуждает с правительством страны проект документа, который предполагает ограничение экспорта бензина.
Ограничение экспорта бензина: власти России выступили против серого рынка и всплесков цен Наталья МарковаМинистерство энергетики России активно обсуждает с правительством страны проект документа, который предполагает ограничение экспорта бензина.
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