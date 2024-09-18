«Настраиваемся на похолодание»: петербуржцам рассказали о погоде в ближайшие дни

Температура в городе поднимется только до плюс 20 градусов Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что атмосферный фронт прошел через город, но он выражен только в облачности и без осадков, так что в регионе немного похолодало.
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