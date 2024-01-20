Цугцванг Пашиняна. Армения просит у Москвы прощения, но Россия в дешёвый маскарад не поверила и отвергла

Татьяна Кравцова

Поразительна уверенность армян в том, что они хитрее и умнее всех.))) Пашинян забегал только потому, что этом мирный договор с Азербайджаном может продвинуть только Россия. И как только он будет заключен, Пашинян моментально изгонит (думаю, у них такие планы) Россию из Армении и заполнит страну ес-овцами и пиндосами. И договор ему необходим для того, чтоб расчистить место для них. Потому что никто из нато никогда не придет в горячую точку и не станет умирать за каких-то там армяшек. А прийти в безопасное место, это пожалуйста. А без бумажки, Пашина, ты какашка.