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Цугцванг Пашиняна. Армения просит у Москвы прощения, но Россия в дешёвый маскарад не поверила и отвергла

Цугцванг Пашиняна. Армения просит у Москвы прощения, но Россия в дешёвый маскарад не поверила и отвергла

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Последние две недели, команда Пашиняна из кожи вон лезет, чтобы помириться с Москвой.

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Комментарии
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Александр Бабин
Задёргался как вошь на гребешке
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13 час.
Татьяна Кравцова
Поразительна уверенность армян в том, что они хитрее и умнее всех.))) Пашинян забегал только потому, что этом мирный договор с Азербайджаном может продвинуть только Россия. И как только он будет заключен, Пашинян моментально изгонит  (думаю, у них такие планы) Россию из Армении и заполнит страну ес-овцами и пиндосами. И договор ему необходим для того, чтоб расчистить место для них. Потому что никто из нато никогда не придет в горячую точку и не станет умирать за каких-то там армяшек. А прийти в безопасное место, это пожалуйста. А без бумажки, Пашина, ты какашка.
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8 час.
Геннадий Гулян
а кто позволил вам оскорблять все АРМЯНСКУЮ нацию? В каждой нации есть разные люди и нелюди.
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3 час.

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