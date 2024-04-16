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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА представила видео, посвященное дебютному сезону Виктора Вембаньямы

НБА представила видео, посвященное дебютному сезону Виктора Вембаньямы

Первый номер драфта-2023 из «Сан-Антонио» в дебютном для себя сезоне НБА провел 71 матч, набирая 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата и 3,6 блока (лучший показатель в лиге) в среднем.

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