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Политолог Васильев: лидер республиканцев обманул Трампа в конгрессе

Политолог Васильев: лидер республиканцев обманул Трампа в конгрессе

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил NEWS.ru, что лидер республиканцев и спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон предал бывшего президента США Дональда Трампа в конгрессе, поддержав выделение помощи Украине.

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