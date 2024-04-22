Политолог Васильев: лидер республиканцев обманул Трампа в конгрессе

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил NEWS.ru, что лидер республиканцев и спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон предал бывшего президента США Дональда Трампа в конгрессе, поддержав выделение помощи Украине.
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