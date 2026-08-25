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«Краснодар» может подписать Олейникова из «Крыльев»

Атакующий полузащитник « Крыльев Советов »  Иван Олейников может перейти в « Краснодар ». В ближайшие дни руководство «быков» обсудит трансфер 28-летнего вингера, контракт которого действует до лета 2027 года, сообщает Иван Карпов .

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